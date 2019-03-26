Следователи проводят проверку документов у «Организатора перевозок»

Следователи проверят госконтракты. Фото: Сайт СК РФ
Следователи проверят госконтракты. Фото: Сайт СК РФ

В петербургском государственном казенном учреждении «Организатор перевозок» правоохранительные органы начали проверку государственных контрактов.

Сотрудники полиции стали запрашивать информацию о документах у учреждения еще с начала февраля этого года. Их внимание привлекли контракты, часть из которых была заключена ещё три года назад.

Наибольший интерес сотрудников органов привлек договор почти на 4 миллиона рублей, которые «Организатор перевозок» заключил с ИП Латыповой в ноябре прошлого года, сообщают Невские Новости.

По условиям контракта, ИП Латыповой должно было поменять информацию на знаках у остановок, заменить в некоторых местах опоры, почистить их. Работа была сдана более чем на 1000 объектов.

Сотрудники «Организатора перевозок» не давали признаний. По предварительной информации, несостыковок в смете по контракту не обнаружено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Павла Погребняка оштрафовали на четверть миллиона за высказывания о темнокожих в сборной России.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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