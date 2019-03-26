Павла Погребняка оштрафовали на четверть миллиона за высказывания о темнокожих в сборной России

Он не сможет принять участие во всех соревнованиях под эгидой РФС. Фото: https://twitter.com

Он не сможет принять участие во всех соревнованиях под эгидой РФС. Фото: https://twitter.com

Дело рассматривалось на заседании Комитета по этике Российского футбольного союза. Футболист сам объяснил свои слова.

Павел Погребняк, который раньше выступал за “Тосно” и “Зенит”, а ныне играет за екатеринбургский “Урал” был оштрафован на 250 тысяч рулей. Такую сумму ему назначили после рассмотрения дела на заседании Комитета по этике Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что в одном из интервью футболист высказал непонимание, зачем Ари получил российский паспорт и счел смешным выступление темнокожего футболиста за национальную сборную.

Помимо штрафа, Погребняка дисквалифицировали до конца сезона. Он не сможет принять участие во всех соревнованиях под эгидой РФС. Погребняк на заседании рассказал о причинах высказывания и извинился, сообщил председатель комитета по этике Семен Андреев в интервью “Р-Спорт”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк высказался о своем видении состава сборной России по футболу.