Восьмиклассника, ограбившего “РосДеньги”, суд решил посадить под домашний арест

Ходатайство в отношении еще одного фигуранта было следователем отозвано. Фото: https://pixabay.com
Ходатайство в отношении еще одного фигуранта было следователем отозвано. Фото: https://pixabay.com

Второму несовершеннолетнему фигуранту дела суд избрал меру в виде запрета определенных действий.

Был еще и третий фигурант, также ученик восьмого класса, который поджидал своих друзей неподалеку с микрофинансовой организацией на Белы Куна. Происшествие случилось 22 марта. Сегодня суд избрал предварительную меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователь хотел заключить несовершеннолетних под стражу. Однако уд постановил оного и фигурантов заключить под домашний арест, а второму суд избрал меру в виде запрета определенных действий, также отказав в страже.

Подростки 22 март ограбили организацию ООО “Рос Деньги” предположительно с пистолетом, котоый заказали ранее в Интернете и похитил 2 900 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-сотрудника Комитета по природном ресурсам Ленобласти посадили за взятку на 8,5 лет.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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