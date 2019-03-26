Спасатели не смогли помочь коту, просидевшему на дереве в Тихвине 3 дня

Тогда на выручку животного отправился местный житель, который со второй попытки смог спасти любопытного наблюдателя за птицами.

За историей спасения жители Тихвина следили три дня. Клич о спасении животного, которое забралось на дерево и несколько дней не спускалось вниз, кинули в социальной сети местные жители.

Как сообщат в группе “ТИХВИНСКАЯ СОРОКА | Реклама, информация, новости” в соцсети за историей спасения следили порядка тысячи людей. На помощь животному прибыли спасатели “Кошкиспас”. После того, как они спустили с дерева любопытного пушистого наблюдателя, животное вновь забралось на дерево. Отряд спасателей решил больше не помогать животному.

Тогда местная жительница отправила своего мужа на помощь животному, и он со второго раза смог спустить кота на землю.

К слову, в начале предполагали, что пушистый орнитолог — это кошка, но после спасения выяснилось, что это кот.

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