Мужчина упал с Троицкого моста в Неву

Сейчас он находится в Мариинкой больнице. Фото: https://mostotrest-spb.ru
Сейчас он находится в Мариинкой больнице. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Падение было зафиксировано на видеорегистратор. Проезжающая мимо по переправе машина остановилась, и выбежавший водитель вызвал спасателей сразу же после происшествия.

Оперативные действия водителя спасли мужчину от гибели в результате падения с Троицкого моста. Инцидент на переправе произошел около 17:50 26 сегодня. Об этом сообщил телеканалу “78” очевидец события.

Инцидент был зафиксирован на видеорегистратор. В течение 10 минут на место прибыли спасатели и вытащили пострадавшего на берег. Мужчина жив, сообщает источник телеканалу.

Сейчас он находится в Мариинкой больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после гибели ребенка в Неве возбуждено дело.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие троицкий мост
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