В «Царское село» передали клад Нарышкиных

Клад нашли еще семь лет назад. Фото: http://www.tzar.ru/

Клад нашли еще семь лет назад. Фото: http://www.tzar.ru/

Музей-заповедник будет хранить более двух тысяч предметов, некоторые из которых относятся к концу 18 века.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Тайник особняка Трубецких-Нарышкиных нашли еще семь лет назад рабочие. Большинство предметов хорошо сохранились по сей день. Многие из них были сделаны искусными мастерами своего времени. Благодаря помощи Министерства культуры России они наконец переданы в музей-заповедник «Царское село».

Специалисты считают, что последним владельцев старинных вещей был поручик Лейб-гвардии Гусарского полка Сергей Сомов – он был мужем Натальи Нарышкиной. Есть мнение, что именно он спрятал клад, который отыскали только спустя сто лет.

Среди предметов есть посуда, столовые приборы, а также ордена, медали и многое другое.

Напоминаем, что Нарышкины – это русский дворянский род, к которому принадлежала мать Петра Первого.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что директор музея скульптуры предложил передать РПЦ склады.