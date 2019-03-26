Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали

Сергей Соловьев попал в больницу из-за переутомления. Фото: https://bdt.spb.ru/ Вера Воробьева
Сергей Соловьев попал в больницу из-за переутомления. Фото: https://bdt.spb.ru/ Вера Воробьева

Автор фильма «Асса» находится в больнице из-за переутомления.

О том, что народный артист угодил в медицинское учреждение, стало известно сегодня, 26 марта. Врачи рассказали, что причиной стала работа, вымотавшая уже пожилого человека. В последнее время режиссеру приходилось много летать из-за показов фильмов. В госпиталь Сергея Соловьева доставили в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уверены специалисты. Сейчас он отдыхает и продолжает находиться под присмотром врачей, передает ТАСС.

Напоминаем, что Сергей Соловьев родился в 1944 году. Свою карьеру он начал строить в 1969 году – его дебютными работами стали фильмы по произведениям Чехова. Его известнейший фильм «Асса» вышел в 1987 году и стал настоящим событием в годы перестройки.

Одним из последних фильмов, снятых Соловьевым, стал «Ке-ды».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что госпитализированная Беркова рассказала о своем самочувствии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
госпитализация режиссер сергей соловьев
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