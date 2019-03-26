Туктамышева все-таки поедет на ЧМ в Японию

Фигуристка отправится в Японию уже в апреле. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik
Фигуристка отправится в Японию уже в апреле. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik

Петербуржская фигуриста станет частью сборной России на командном чемпионате мира.

Об этом стало известно 26 марта. Вместе с Елизаветой Туктамышевой из Санкт-Петербурга на соревнования поедет Софья Самодурова. Командный ЧМ начнется уже 11 апреля и завершится 13 в городе Фукуоке. Всего Россию представит коллектив из двух женщин и мужчин, а также танцевального дуэта и спортивной пары.

Напоминаем, что наши спортсмены уже хорошо проявили себя на чемпионате. Так, Алина Загитова получила золотую медаль, а Евгения Медведева вернулась с бронзой. Это был первый раз, когда в тройку лидеров не попала ни одна фигуристка из Японии. К слову, Самодурова заняла только лишь восьмое место.

Туктамышева не поехала, так как ее не включили в заявку в женском одиночном катании. Эту новость девушка восприняла болезненно, но наконец у нее есть шанс проявить себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Туктамышева разделась для болельщиков СКА и «Локомотива».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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