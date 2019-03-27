На Ленинском после аварии встали порядка 10 троллейбусов

Об этом сообщают местные жители в социальной сети “ВКонтакте”. Пробка из троллейбусов организовалась из-за утреннего дорожного происшествия.

Как сообщают очевидцы и пользователи социальной сети “ВКонтакте” в 08:28, на Ленинском проспекте встали троллейбусы. Общественный транспорт задерживает свое отправление из утреннего дорожно-транспортного происшествия. Какое именно ДТП остановило троллейбусы, не уточняется.

Однако по фотографиям, которые были утром размещены в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Петербург” видно, что на полосе движения друг за другом встали прядка 10 троллейбусов. Кондукторы вышли на остановки и ждут устранения последствий ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургского лихача, рассекающего дороги с незаконными спецсигналами, наконец-то поймали.