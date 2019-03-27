Петербургского лихача, рассекающего дороги с незаконными спецсигналами, наконец-то поймали

В начале Артур утверждал, что машина не его и вообще не он за рулем. Фото: https://www.instagram.com/archi_6.3/

В начале Артур утверждал, что машина не его и вообще не он за рулем. Фото: https://www.instagram.com/archi_6.3/

Водитель Mercedes снимал ролики, на которых он демонстрировал свои навыки экстремального вождения, и выкладывал их Instagram.

Любителем быстрой езды “с ветерком” оказался 28-летний Артур, которого наконец-то удалось остановить сотрудниками ГИБДД. Об этом пишет “Фонтанка”. Он также признался вои вину, извинился за стиль своего вождения и пообещал больше не делиться своими успехами с пользователями Instagram.

Резонанс вызвала история, которая случилась на КАД. Более 55 тысяч человек посмотрели ролик с погоней в Петербурге. Водитель-экстремал с незаконно установленными спецсигналами уходил от преследования сотрудников ГИБДД. Ролик постановочный, отмечают в “Фонтанке”, но дорога настоящая.

В начале Артур утверждал, что машина не его и вообще не он за рулем. Но поле признал вину и покаялся после беседы с сотрудниками УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП на Калинина стало причиной госпитализации четырех людей.