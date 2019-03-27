В Гатчине задержан магазинный грабитель в маске

Злоумышленником совершено два разбойных нападения на магазины, находящиеся в городе Гатчина в Ленинградской области.

Во вторник, 26 марта 2019 года, в помещение круглосуточного продуктового магазина, расположенного в городе Гатчина на улице Рощинская, ворвался неизвестный мужчина в маске.

Он угрожал продавцу предметом, похожим на нож, и требовал отдать деньги. Злоумышленник украл 1500 рублей, лежавших на прилавке, и скрылся, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Повторное нападение произошло сегодня, 27 марта. Мужчина вошел в магазин по Красноармейскому переулку и, угрожая продавцу ножом, потребовал отдать ему деньги. Продавец отказался, тогда мужчина скрылся.

Сотрудникам полиции удалось задержать 29-летнего мужчину по подозрению в совершении обоих преступлений. Возбуждены уголовные дела о разбое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в отеле Петербурга собутыльники украли у мужчины телефон и дорогие часы.