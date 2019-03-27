В отеле Петербурга собутыльники украли у мужчины телефон и дорогие часы

Мужчина оценил сумму ущерба в 595 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Мужчина оценил сумму ущерба в 595 тысяч рублей. Фото: Pixabay

В одном из отелей Санкт-Петербурга, находящегося по улице Ординарная, 44-летний постоялец распивал алкогольные напитки с ранее неизвестными ему людьми.

После застолья, когда злоумышленники покинули номер отеля, мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и часов. Общую сумму ущерба он оценивает в 595 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление о произошедшем поступило в отделение полиции Петроградского района во вторник, 26 марта 2019 года.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей кражу. Полиция проводит мероприятия, направленные на розыск и задержание неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургского лихача, рассекающего дороги с незаконными спецсигналами, наконец-то поймали.