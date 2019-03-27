В Петербурге будут судить таксиста за ДТП в двумя пострадавшими

Пассажиры такси получили тяжелые травмы. На момент ДТП в салоне также находился шестимесячный ребенок.

Следователи ГСУ ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела по факту аварии, в которой пострадали пассажиры такси. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сегодня.

Уголовное дело было возбуждено в адрес 19-летнего гражданина иностранного государства. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Расследование продолжалось около четырех месяцев. Сам инцидент произошел в декабря прошлого года на набережной Обводного канала. Тогда таксист решил проскочить на красный сигнал светофора, а для этого прибавил скорость. В результате столкнулся с иномаркой, которая ехала на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 21-летняя девушка и 26-летний мужчина получили тяжелые травмы. Также в момент аварии в такси находился шестимесячный ребенок, который не пострадал.

Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Таксист находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе пассажиры ограбили таксиста.