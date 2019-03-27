В Кировском районе пассажиры ограбили таксиста

Инцидент произошел вчера, 26 марта 2019 года, у дома по улице Броневой в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Двое неизвестных злоумышленников находились в такси в качестве пассажиров. Во время совершения поездки молодые люди стали угрожать водителю автомобиля ножом.
Затем злоумышленники открыто украли у 33-летнего мужчины денежные средства в размере 1500 рублей, планшетный компьютер и мобильный телефон.
После совершения хищения злоумышленники скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранительными органами проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются детали инцидента.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в отеле Петербурга собутыльники украли у мужчины телефон и дорогие часы.