В Кировском районе протестуют водители большегрузов

Свои машины водители выставили на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Дорога на Турухтанные острова.
О забастовке и протесте водителей грузовых машин сообщают сегодня в своем Telegram-канале “Протестный Петербург”. Уточняется, что забастовка похожа на ту, которая была объявлена еще два года назад дальнобойщиками.
В Кировском районе протестная стоянка большегрузов возникла в связи с накопившимися претензиями водителей. Они протестуют против повышения штрафов, ввода реестра грузоперевозчиков массой от 2.5 тонн, повышения НДС и акцизов, против повышения пенсионного возраста.
Водители сообщают, что планируют простоять весь день до темноты, чтобы привлечь внимание к произволу правительства в отношении народа страны.
“Если Вам не всё равно, где и как будут жить ваши дети поддержите нас, места хватит всем”, — призывают водители.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты выходят на митинг с телескопами и претензиями у Пулковской обсерватории.