В Кировском районе протестуют водители большегрузов

Они планируют простоять весь день до темноты. Фото: Telegram-канал “Протестный Петербург”

Они планируют простоять весь день до темноты. Фото: Telegram-канал “Протестный Петербург”

Свои машины водители выставили на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Дорога на Турухтанные острова.

О забастовке и протесте водителей грузовых машин сообщают сегодня в своем Telegram-канале “Протестный Петербург”. Уточняется, что забастовка похожа на ту, которая была объявлена еще два года назад дальнобойщиками.

В Кировском районе протестная стоянка большегрузов возникла в связи с накопившимися претензиями водителей. Они протестуют против повышения штрафов, ввода реестра грузоперевозчиков массой от 2.5 тонн, повышения НДС и акцизов, против повышения пенсионного возраста.

Водители сообщают, что планируют простоять весь день до темноты, чтобы привлечь внимание к произволу правительства в отношении народа страны.

“Если Вам не всё равно, где и как будут жить ваши дети поддержите нас, места хватит всем”, — призывают водители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты выходят на митинг с телескопами и претензиями у Пулковской обсерватории.