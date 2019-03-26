Сокращение застройки у Пулковской обсерватории — это не выход. Активисты выходят на митинг с телескопами и претензиями

На мероприятии все желающие смогут заглянуть в настоящие телескопы. Фото: https://vk.com/saveastro

На мероприятии все желающие смогут заглянуть в настоящие телескопы. Фото: https://vk.com/saveastro

В это воскресенье, 31 марта, защитники культурного наследия и просто неравнодушные жители Петербурга смогут принять участие в митинге.

Он пройдет возле обсерватории в это воскресенье и начнется в 14:30. Участники сообщают, что митинг за сохранение наблюдений ГАО РАН и в защиту памятников ЮНЕСКО в Петербурге согласован.

Неравнодушные к культурному наследию жители Петербурга отмечают, что несмотря на публичные заявления чиновников, ведущееся сегодня и планируемое в обозримом будущем строительство в Защитно-парковой зоне Пулковской обсерватории грозит навсегда прервать её многолетние астрометрические наблюдения.

Сокращение строительства — это не выход, считают активисты. Даже один дом, запланированный в проекте, навсегда испортит вид. Помимо этого, территория — это память, где проходили бои, где на подступах к Ленинграду гибли его защитники.

“Нам заявляют, что объёмы строительства будут сокращены в несколько раз. Но даже один жилой квартал навсегда ослепит наблюдающие телескопы. Пулковская обсерватория успешно работает на мировом уровне, но её собираются уничтожить в угоду астрономическим прибылям строительных компаний”, – пишут организаторы митинга, призывая неравнодушных граждан не оставаться в стороне.

Организаторы митинга сообщают, что на мероприятии все желающие смогут заглянуть в настоящие телескопы, который будут установлены

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЖК “Планетоград” у Пулковской обсерватории планируют сократить в пять раз.