Спасатели вновь вышли на Неву для поиска утонувшего 10-летнего мальчика

Сотрудники спецслужб уже третий день ищут тело школьника, который утонул в реке. Обследовано порядка трех тысяч квадратах метров акватории.

Мальчик погиб 25 марта после того, как провалился под лед. С ним был его друг, которого удалось спасти. Инцидент произошел у проспекта Обуховской обороны около 17:00 часов. По некоторым данным, рядом с четвероклассниками в момент происшествия были взрослые.

Спасатели уже третий день проводят поисковые работы и ищут тело погибшего мальчика. Поиски прекращают только ночь. Обследовано уже 2780 квадратных метров акватории, сообщает в “ДТП и ЧП, Петербург”.

Спасатели уточняют, что поиски усложняются погодными условиями, большой глубиной, сильным течением, а также скоплением различного крупногабаритного мусора на дне Невы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у школьника, провалившегося в Неву, острый стресс.