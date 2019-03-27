В ЗакСе планируют разрешить тратить маткапитал на садовые дома

Сегодня, 27 марта, во время заседания Законодательного собрания во втором чтении был принят законопроект, которые позволяет расходовать материнский капитал на строительство садового домика.

По действующему законодательству материнский капитал можно потратить на приобретение земельного участка, на котором планируется вести сад. Однако на строительство садового домика материнский капитал не распространяется.

Законопроект рассматривают с точки зрения дополнительной социальной помощи многодетным семьям.

Если законопроект будет принят окончательно после третьего чтения, затем будет подписан губернатором Санкт-Петербурга, то новые правила вступят в силу через десять дней.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты Санкт-Петербурга хотят дать бездомным жильё площадью от 6 квадратных метров на человека.