Депутаты Петербурга хотят дать бездомным жильё

Сегодня, 27 марта, на пленарном заседании городского парламента было проведено первое чтение поправок в закон Санкт-Петербурга о специальном жилищном фонде.

Депутаты поддержали предложение .

По инициативе Дениса Четырбок и Алексея Цивилёва, которые стали авторами поправок, людям, не имеющим определенное место жительства, будет предоставляться жильё. При условии, что они встали на учёт в органах социальной защиты населения.

Предусматривается предоставление жилья, площадь которого не менее шести квадратных метров на человека.

Представитель партии «Единая Россия» Денис Четырбок сообщил, что по официальным данным на учете в Петербурге стоят более 3 тысяч бездомных. Люди попадают в сложную жизненную ситуацию по разным причинам.

Выдвинутое предложение поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов: снижение смертности – одна из самых важных задач.