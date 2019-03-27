Депутаты Петербурга хотят дать бездомным жильё

Сегодня, 27 марта, на пленарном заседании городского парламента было проведено первое чтение поправок в закон Санкт-Петербурга о специальном жилищном фонде.
Депутаты поддержали предложение .
По инициативе Дениса Четырбок и Алексея Цивилёва, которые стали авторами поправок, людям, не имеющим определенное место жительства, будет предоставляться жильё. При условии, что они встали на учёт в органах социальной защиты населения.
Предусматривается предоставление жилья, площадь которого не менее шести квадратных метров на человека.
Представитель партии «Единая Россия» Денис Четырбок сообщил, что по официальным данным на учете в Петербурге стоят более 3 тысяч бездомных. Люди попадают в сложную жизненную ситуацию по разным причинам.
Выдвинутое предложение поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов: снижение смертности – одна из самых важных задач.