Беглов: снижение смертности – одна из самых важных задач

Беглов заявил, что акцент нужно делать на профилактике. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что акцент нужно делать на профилактике. Фото: gov.spb.ru

Во вторник, 26 марта, в Санкт-Петербурге прошла отчетная коллегия комитета по здравоохранению.

В ней приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова и другие.

Беглов заявил, что в городе нужно провести инвентаризацию всех возможностей в области медицины. Кроме того, он подчеркнул, что очень важно в этом году снизить смертность.

По мнению главы города, акцент в оказании медицинской помощи нужно делать на профилактике. Он отметил, что Санкт-Петербург может стать не только культурно столицей России, но и медицинской.

Также в ходе встречи Беглов сообщил, что для достижения многих целей городу не хватает денег. Однако из федерального бюджета просить он не стал, заявив, что у Петербурга есть свои планы по поиску дополнительных источников дохода и оптимизации расходов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что детской больнице Марии Магдалины подарили редкие инструменты.