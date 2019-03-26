Детской больнице Марии Магдалины подарили редкие инструменты

Княжна Вера Сергеевна Оболенская подарила для Детской больницы №2 уникальные мединструменты, которые при оперировании младенцев позволяют не накладывать швы.

Детская больница святой Марии Магдалины находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. С помощью новый инструментов операции можно будет проводить у новорожденных, причиняя минимальное повреждение тканей.

Инструменты буквально «ювелирные» — диаметром всего 3 миллиметра. Врачи сообщили, что в некоторых случаях надрезы и проколы будет сравнимы с царапиной, которая может зажить сама без наложения швов.

Среди подаренных инструментов шпицы, зажимы, оптика. Сотрудники больницы говорят, что операции, для которых нужны такие инструменты, проводятся каждую неделю.

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