Отчет директора о зарплатах рассмешил врачей роддома Башкирии

Главврач назвала это
Главврач назвала это "игрой на публику". Фото: Pixabay

В эфире «Пятого канала» член СПЧ Наталья Евдокимова на встрече с работниками медучреждения попросила у главврача рассказать о размерах зарплат сотрудников.

Реакция на официальные данные у медиков была бурная: громких смех и аплодисменты.

По словам директора родильного дома, неонатологи получают в среднем 66,5 тысяч рублей, акушерки – 35,4 тысячи. У детских медсестер средняя заработная плата 29,5 тысяч рублей.

По информации СМИ, работники роддома уже около года пытаются добиться от местного правительства решения о передаче медучреждения в концессию. Связано это с тем, что после перехода в частное владение медперсонал лишился стажа и льгот.

Директор роддома Альбина Фатыхова объяснила реакцию персонала тем, что они просто добиваются своей цели и это была игра на публику.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на территории петербургской больницы сожгли 95 кг зараженной перловой крупы, предназначенной для пациентов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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