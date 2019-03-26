На территории петербургской больницы сожгли 95 кг зараженной перловой крупы, предназначенной для пациентов

Перловая крупа была заражена “вредителями хлебных запасов”. Руководство больницы выбрало уничтожение зараженной крупы путем сжигания.

“Несъедобная” крупа была обнаружена на территории одного медицинского учреждения в Петербурге. Об этом сообщает Россельхознадзор Петербурга сегодня. Крупу обнаружили в ходе планового осмотра учреждения. Крупы не соответствовала Техническому регламенту и была заражена “вредителями хлебных запасов”.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили около 95 кг зараженной крупы российского производства. Медицинскому учреждению было выдано постановление о возврате данной партии крупы поставщику, её утилизации или уничтожении.

Крупу решили сжечь на территории медучреждения в присутствии должностного лица Управления Россельхознадзора.

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