На территории петербургской больницы сожгли 95 кг зараженной перловой крупы, предназначенной для пациентов

Крупу обнаружили в ходе планового осмотра учреждения. Фото: https://ibudzdorov.ru
Крупу обнаружили в ходе планового осмотра учреждения. Фото: https://ibudzdorov.ru

Перловая крупа была заражена “вредителями хлебных запасов”. Руководство больницы выбрало уничтожение зараженной крупы путем сжигания.

“Несъедобная” крупа была обнаружена на территории одного медицинского учреждения в Петербурге. Об этом сообщает Россельхознадзор Петербурга сегодня. Крупу обнаружили в ходе планового осмотра учреждения. Крупы не соответствовала Техническому регламенту и была заражена “вредителями хлебных запасов”.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили около 95 кг зараженной крупы российского производства. Медицинскому учреждению было выдано постановление о возврате данной партии крупы поставщику, её утилизации или уничтожении.

Крупу решили сжечь на территории медучреждения в присутствии должностного лица Управления Россельхознадзора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге уничтожили 5 тысяч цветов из Латвии, пораженных опасным калифорнийским вредителем

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
больницы перловая крупа Россельхознадзор
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