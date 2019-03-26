В Петербурге уничтожили 5 тысяч цветов из Латвии, пораженных опасным калифорнийским вредителем

Вирус также является опасным для комнатных растений, так как распространяется быстро, а борьба с ним практически неэффективна. Фото: https://pixabay.com

Вирус также является опасным для комнатных растений, так как распространяется быстро, а борьба с ним практически неэффективна. Фото: https://pixabay.com

Россельхознадзор был вынужден уничтожить 9 партий, которые были доставлены в Шушары. Вирусом были поражены розы, хризантемы и гвоздики.

Крупная цветочная партия была обнаружена на складе временного хранения ООО “Тамарикс” в поселке Шушары. В складских помещениях был проведен фитосанитарный контроль. В результате сотрудники Россельхознадзора по Петербургу в срезанных розах, хризантемах, гвоздиках, а также в горшечных хризантемах нашли живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса.

Наличие опасного вируса показали и проведенные сотрудниками ФГБУ “Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория” исследования. Сообщает Россельхознадзор по Петербургу сегодня.

Цветы были уничтожены. Отмечается, что вирус опасен не только для цветов, но и для овощей. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Основной симптом заселения вредителем — серебристая окраска и деформация.

Также вирус является опасным для комнатных растений, так как распространяется быстро, а борьба с ним практически неэффективна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор уничтожил 8,5 тон контрабандных яблок.