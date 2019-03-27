Житель Ленобласти чуть не убил соседа в пьяной драке

Подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. Фото: Pixabay

Подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. Фото: Pixabay

По версии следствия, днем 25 марта этого года 40-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю, живущему по-соседству на одной из улиц поселка Пчева.

Хозяин квартиры находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе внезапно возникшего конфликта между знакомыми мужчинами началась драка. Хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом в область головы и шеи пострадавшего, который активно сопротивлялся.

Потерпевшему была оперативно оказана медицинская помощь, что спасло его от смерти, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по статье, предусматривающей покушение на убийство.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировске раскрыто убийство человека, найденного у жд путей.