В Кировске раскрыто убийство человека, найденного у жд путей

В конце февраля этого года в Кировском районе Ленобласти было найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

Следственным отделом по Кировску СУ СК России по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Позже личность убитого удалось установить: им оказался 47-летний житель Санкт-Петербурга.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть преступление и установить личности злоумышленников. Ими оказались 34-летний житель Кировска и его 33-летний приятель из Петербурга, сообщили в Gazeta.SPb в СК РФ по Ленинградской области.

В ходе следствия установлено, что 27 февраля 2019 года потерпевший в компании местной жительницы находился в заброшенном доме в поселке Назия, куда позже пришли подозреваемые. Между мужчинами возникла ссора, в результате которого подозреваемый ударил обухом топора потерпевшего по голове.

Затем обвиняемые связали мужчину и положили в багажник его же автомобиля. Они увезли его в к железной дороге, где поочередно били его топором по голове. После оттащили в сторону леса и накрыли ковром, привезённым из дома. Мужчина скончался.

На данный момент следствием решается избрание меры пресечения обвиняемых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти пьяный мужчина грозился сжечь себя.