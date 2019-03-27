Станцию метро “Беговая” закрыли на вход и выход

Станцию могут проверять от 15 минут до часа. Фото: https://ru.wikipedia.org

Станцию могут проверять от 15 минут до часа. Фото: https://ru.wikipedia.org

Станцию петербургской подземки закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. Вестибюль проверяют спецслужбы.

Информация о закрытии станции петербургского метрополитена “Беговой” была размещена в социальной сети в группе “ДТП и ЧП. Петербург” около 13:42. Сообщатся, что станция не доступна на вход и выход.

Закрыли “Беговую” в связи с обнаружением бесхозного предмета. На данный момент ее проверяют специалисты.

Сотрудники ГУП “Петербургский метрополитен” в таких случая напоминают, что станцию могут проверять от 15 минут до часа. В подземке просят заранее строить свой маршрут, когда станции закрыты на проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на трассе «Вологда — Тихвин» после летального ДТП восстановлено.