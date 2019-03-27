Станцию метро “Беговая” закрыли на вход и выход

Станцию петербургской подземки закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. Вестибюль проверяют спецслужбы.
Информация о закрытии станции петербургского метрополитена “Беговой” была размещена в социальной сети в группе “ДТП и ЧП. Петербург” около 13:42. Сообщатся, что станция не доступна на вход и выход.
Закрыли “Беговую” в связи с обнаружением бесхозного предмета. На данный момент ее проверяют специалисты.
Сотрудники ГУП “Петербургский метрополитен” в таких случая напоминают, что станцию могут проверять от 15 минут до часа. В подземке просят заранее строить свой маршрут, когда станции закрыты на проверку.
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