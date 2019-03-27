Петербуржца отправляют в тюрьму за ремонт в квартире

Из-за самонадеянности мужчины жителей дома Агафонова на Петроградской пришлось переселить.

Жителя Санкт-Петербурга отправляют в тюрьму на 2 года за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили Gazeta.SPb в СК Петербурга 27 марта.

По данным следствия, мужчина устроил капитальный ремонт в 2017 году в квартире на Каменноостровском пр. Санкт-Петербурга — но из-за допущенных нарушений в доме начали разрушаться перекрытия. Мужчина 1985 г.р. согласовал проект ремонта с Жилищным комитетом, но действовал не по нему, к тому же рабочие, которых он нанял, работали с ним без договора.

Помещение, которое мужчина испортил, является, по данным прокуратуры Петербурга объектом культурного наследия — домом Агафонова. Жить в нем теперь нельзя: Санкт-Петербургу нанесен ущерб в 56 млн рублей, а переселить из здания пришлось 39 человек, сообщили в прокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb писала об этом происшествии — в подъезде здания отключили газ, воду и электричество.