На свалки Петербурга выбрасывали человеческие органы

Медицинские отходы клали в черные мешки и грузили в КАМаз. Фото: pixabay.com
Медицинские отходы клали в черные мешки и грузили в КАМаз. Фото: pixabay.com

Прокуратура и полиция пришли с вопросами в офисы компаний, занимающихся медицинскими отходами.

На Васильевском острове прокуратура и полиция проверила офисы двух компаний, которые занимаются утилизацией медотходов, сообщила “Фонтанка” 27 марта. По данным органов, предприятия разбирались с мусором с особым цинизмом: человеческие органы, остатки и ошметки в черных полиэтиленовых мешках сваливали в КАМАЗ и отвозили на свалку в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Останки, которые компании получают от больниц Петербурга, требуют измельчения и обеззараживания — только потом их можно выбросить на мусорном полигоне. Но, как сообщает издание, по-видимому, эти два шага в компаниях решили пропустить. Полиция начала следить за процессом еще в начале зимы.

В предприятиях, как передает издание, факт подобной утилизации отрицают. Между тем найденное на свалках уже сгружают в машины и позже поместят в холодильники как вещественные улики, передает “Фонтанка”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Будапештской продавали мясо “без документов”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
васильевский остров медицина медотходы полиция приморский район прокуратура свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»