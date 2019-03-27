На свалки Петербурга выбрасывали человеческие органы

Прокуратура и полиция пришли с вопросами в офисы компаний, занимающихся медицинскими отходами.

На Васильевском острове прокуратура и полиция проверила офисы двух компаний, которые занимаются утилизацией медотходов, сообщила “Фонтанка” 27 марта. По данным органов, предприятия разбирались с мусором с особым цинизмом: человеческие органы, остатки и ошметки в черных полиэтиленовых мешках сваливали в КАМАЗ и отвозили на свалку в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Останки, которые компании получают от больниц Петербурга, требуют измельчения и обеззараживания — только потом их можно выбросить на мусорном полигоне. Но, как сообщает издание, по-видимому, эти два шага в компаниях решили пропустить. Полиция начала следить за процессом еще в начале зимы.

В предприятиях, как передает издание, факт подобной утилизации отрицают. Между тем найденное на свалках уже сгружают в машины и позже поместят в холодильники как вещественные улики, передает “Фонтанка”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Будапештской продавали мясо “без документов”.