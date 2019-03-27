В аварии под Петербургом погиб мужчина и пострадала женщина

Водитель Hyundai по каким-то причинам вывел автомобиль на встречную полосу движения.

В Ленобласти на дороге Петродворец — Кейкино в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД Санкт-Петербурга 27 марта.

По данным дорожных инспекторов, авария в Ломоносовском районе Ленобласти произошла вечером в среду около 18:30. Мужчина 53-ех лет на автомобиле Hyundai ехал от КАД Санкт-Петербурга, по каким-то причинам оказался на встречной полосу и врезался в машину Toyota. Водитель Hyundai умер на месте, а женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции Санкт-Петербурга, вчера в городе произошло свыше 400 ДТП, в Ленобласти зафиксировали около сотни дорожных аварий. Несмотря на весну, на дорогах скользко. Завтра в четверг, как сообщила Gazeta.SPb ранее, на дорогах сохранится гололед — температура ночью упадет до -5.