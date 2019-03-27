В ночь с 27 на 28 марта в Петербурге похолодает до -5 градусов

Весна приходит в Петербург медленно — до конца марта в Северной столице будут идти осадки.

Синоптики обещают в Санкт-Петербурге ночной мороз в -5 градусов с 27 на 28 марта, такие данные приводит сервис Яндекс.Погода. По данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга и области, в городе в четверг будет ветрено и прохладно: ветер с юго-запада достигнет 10 м/с, а температура днем составит +4..+6 градусов.

На дорогах 28 марта в Санкт-Петербурге снова ждут гололед, впрочем едва ли кто-то из автомобилистов уже рискнул поменять резину на летнюю. Синоптики обещают осадки и пасмурную погоду до самого конца марта.

Когда в таком случае придет весна? Пока неясно: метеорологи предполагают стабильные +5..+6 градусов и несколько солнечных дней в начале апреля, однако если температура будет близка к обычным среднегодовым показателям, потепления до +10 можно ждать только в конце апреля. Вчера в Санкт-Петербурга снова началась метель — и ГИБДД зафиксировало свыше 400 аварий на дорогах, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.