Хозяина обнаруженного под Кингисеппом варана привлекут к ответственности

Животное погибло из-за жестокого обращения, поэтому зоозащитники намерены отыскать и наказать виновного.

О том, что варан умер, стало известно сегодня, 27 марта. Экзотическому зверьку пытались помочь – его укутали потеплее и дали наесться вдоволь, но это не спасло варана.

Известно, что животное само забрело поближе к людям – оно искало убежища, пряталось от морозов Ленинградской области. Мужчина, нашедший варана, отнес его в квартиру, и надеялся, что он отогреется и придет в себя. Спустя какое-то время стало ясно, что он мертв, передает издание «Фонтанка».

Петербуржцев и ленинградцев тронула судьба покинутого варана. Они намерены перевезти тело зверька в Санкт-Петербург, чтобы отдать его на экспертизу. Люди хотят знать, что стало причиной кончины.

Известно, что песчаные вараны нуждаются в заботе – им нужно находиться в тепле. Скорее всего, кто-то оставил животное замерзать на улице нарочно.

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