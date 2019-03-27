В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку

Собаку уже определили в приют. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Собаку уже определили в приют. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Мальчик увидел, как пес провалился под лед, и не смог остаться равнодушным.

Инцидент произошел 27 марта в парке Александрия. Обо всем рассказали прохожие, которые стали свидетелями героического поступка подростка. Очевидец пишет, что мальчик гулял с мамой, как вдруг заметил, что бездомная собака выбежала на тонкий лед и уже через пару мгновений оказалась в ледяной воде. Немедля ни секунды, мальчик бросился выручать беднягу.

Благодаря ему пес стоял на твердой земле целым и почти невредимым. Мама с сыном заметили, что собака хромает. Неравнодушные люди решили отвезти ее к ветеринару – в этом им помогла еще одна горожанка. Очевидец рассказывает, что другие люди просто наблюдали за происходящим и не вмешивались. Возможно, если бы не смелый мальчик, пес бы утонул.

Известно, что сейчас собака находится в приюте. Ее жизни ничего не угрожает, говорится в посте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что хозяина обнаруженного под Кингисеппом варана привлекут к ответственности.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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