Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло крупное ДТП с участием как минимум двух автомобилей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, авария случилась в ночь с 27 на 28 марта на Софийской улице напротив овощебазы. Информация о пострадавших не уточняется.

Отмечается, что в результате инцидента движение транспорта по автодороге оказалось затруднено. Однако полностью не парализовано.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и МЧС.

Согласно записи с видеорегистратора, выложенного в социальную сеть «ВКонтакте», автомобили, попавшие в ДТП, сильно пострадали.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в ДТП на проспекте Обуховской Обороны пострадала девушка. Ее госпитализировали.

Авария случилась в Невском районе Санкт-Петербурга в районе шести часов вечера в среду, 27 марта. На пешеходном переходе у перекрестка проспекта Обуховской обороны с улицей Ольги Берггольц автомобиль сбил проходящую девушку.