ДТП на Бабушкино привело к плотному затору

В Невском районе Петербурга в результате дорожно-транспортного происшествия образовалась плотная пробка. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, авария случилась утром на перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина. Участниками ДТП стали маршрутка и легковой автомобиль марки Kia.

В результате аварии одна из полос в сторону Володарского моста оказалась парализована.

Отмечается, что образовалась внушительная пробка, но довольно быстро движение стабилизировалось.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта.

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием не менее двух автомобилей. Об этом сообщили пользователи в социальных сетей.

По информации очевидцев, авария случилась в ночь с 27 на 28 марта на Софийской улице напротив овощебазы. Информации о пострадавших не поступало. На место прибыли пожарные и ДПС.