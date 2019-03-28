Вмёрзшего в лёд мертвеца обнаружили в Финском заливе

Погибший был легко одет Фото: Pixabay
Погибший был легко одет Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области найдено тело мёртвого человека. Труп вмёрз в лёд Финского залива.

Как стало известно Gazeta.SPb, жуткую находку местный житель обнаружил 27 марта. Он сразу сообщил о ней в правоохранительные органы.

Вмерзшее в лёд тело находилось неподалёку от берега. Житель Выборга указал полицейским точное место его нахождение.

Осмотр показал, что погибший был одет в лёгкую футболку и спортивные штаны. Следов насилия на теле сотрудники полиции не обнаружили.

Труп направили в морг Выборга для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Личность погибшего устанавливается.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку.

Неравнодушный мальчик ринулся спасать пса, провалившегося под лед. Инцидент произошел 27 марта в парке Александрия. По словам очевидцев героического поступка, мальчик был на прогулке с мамой, когда увидел, что бездомная собака выскочила на хрупкий лед, который проломился под её весом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
выборгский район ленобласть труп финский залив
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации
В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века
Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной
“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”
Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки
Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами
Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется
СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции