Вмёрзшего в лёд мертвеца обнаружили в Финском заливе

В Выборгском районе Ленинградской области найдено тело мёртвого человека. Труп вмёрз в лёд Финского залива.

Как стало известно Gazeta.SPb, жуткую находку местный житель обнаружил 27 марта. Он сразу сообщил о ней в правоохранительные органы.

Вмерзшее в лёд тело находилось неподалёку от берега. Житель Выборга указал полицейским точное место его нахождение.

Осмотр показал, что погибший был одет в лёгкую футболку и спортивные штаны. Следов насилия на теле сотрудники полиции не обнаружили.

Труп направили в морг Выборга для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Личность погибшего устанавливается.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку.

Неравнодушный мальчик ринулся спасать пса, провалившегося под лед. Инцидент произошел 27 марта в парке Александрия. По словам очевидцев героического поступка, мальчик был на прогулке с мамой, когда увидел, что бездомная собака выскочила на хрупкий лед, который проломился под её весом.