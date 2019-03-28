Петербуржец пытался получить права по фальшивой справке

У сотрудников ГИБДД вызвала сомнения медицинская справка, представленная мужчиной для замены водительского удостоверения.

Во вторник, 26 марта, в МРЭО ГИБДД №17 обратился 38-летний мужчина, проживающий в Калининском районе, для замены водительского удостоверения.

В процессе проверки документов, которые предоставил обвиняемый, у инспектора ГИБДД появились сомнения в подлинности медицинской справки, так как на ней не было обнаружено необходимых реквизитов.

Эксперт вынес заключение, согласно которому справка не является действительной, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина был доставлен в отделение полиции. Относительно него возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге мужчина угнал «Мерседес» у своей начальницы.