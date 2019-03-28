Весенняя опасность: собачьи фекалии могут стать причиной болезней

Тающий снег обнажил среди прочего подснежного мусора собачьи экскременты. Эксперты считают, что это может угрожать здоровью горожан.

Петербуржцы по мере схода снега всё больше жалуются на собаководов, которые не убирают за своими питомцами. Фото фекалий и жалобы на их повсеместное распространение, даже в центре города, на набережной Фонтанки, петербуржцы размещают в пабликах «ВКонтакте» и на других интернет-сервисах.

Помимо того что собачьи фекалии не украшают город, они могут быть источником заболеваний. Так, представитель компании «Балтсервис» Ольга В. говорит, что экскременты собак могут стать причиной заражения болезнями. «В частности, под угрозой находятся маленькие дети, которые, играя на площадке, могут «вляпаться» в фекалии, принести это на одежде домой». — говорит Ольга В.

Кроме того Ольга считает, что избежать возможного заражения несложно – нужно просто убирать за своими животными, прививать себе эту культуру. Ну, а пока фекалии продолжают лежать на улице, нужно чаще стирать одежду, мыть руки, поскольку просто не выходить на улицу, конечно, невозможно.

В центре гигиены и эпидемиологии Gazeta.SPb на вопрос о том, какими именно болезнями можно заразиться от собачьих фекалий ответили, что предоставят данные после письменного запроса. Когда Gazeta.SPb получит ответ, в нем будет рассказано о том, какие заболевания грозят людям от собачьих фекалий и как можно их избежать.

Если же брать, медицинские данные, то в собачьих экскрементах находятся основные переносчики гельминтов, а также возбудители инфекционных заболеваний. Кроме того, по данным статистики, как минимум 40% домашних животных страдают от глистов. Почти половина из глистов, которые есть у собак, может паразитировать и у человека. При этом заразиться просто: например, ребенок поиграл в песочнице, где до этого была собака, а потом потрогал руками лицо или облизал пальцы.

В Северной столице сейчас 390 тыс. собак без учета безнадзорных, а всего в Петербурге около 1,3 млн домашних животных, включая собак и кошек, по данным городской администрации. Сколько в Петербурге безнадзорных животных неизвестно, однако в последнее врем их число снижается.