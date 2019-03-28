В Петербурге задержан подозреваемый в двух изнасилованиях

Сотрудниками следственных органов СКР по Санкт-Петербургу задержан 29-летний уроженец Узбекистана.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый 3 марта напал на 46-летнюю местную жительницу и попытался её изнасиловать. Однако потерпевшая смогла оказать активное сопротивление, что помешало ему совершить задуманное.

23 марта произошел подобный инцидент. Подозреваемый напал на 19-летнюю девушку и также попытался провести над ней насильственные действия. Девушка сопротивлялось, что помогло ей спастись, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Правоохранительными органами велось следствие по уголовному делу, возбужденному по покушению на изнасилование. В результате следственных действий подозреваемого удалось задержать.

На данный момент решается вопрос об аресте мужчины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали бывшего начальника “наркотического” отдела за желание помочь наркодилеру.