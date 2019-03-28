Что толкнуло сотруднику частного детсада в Выборгском районе на преступление выяснила прокуратура

Заведующая детским садом уже проходит по уголовному делу. А привело ее к этому отсутствие антикоррупционного плана, считает прокуратура Петербурга.

Теперь ответственность за предполагаемое желание заведующей детсада обогатиться будет нести руководство частного образовательного учреждения “Рост”. После проверки выяснилось, что там не соблюдают закон о противодействии коррупции, что и привело бывшую заведующую к статье “присвоение и растрата”.

Организация не принимала меры и не разрабатывала план по предупреждению коррупции. Прокуратура района генеральному директору ЧДОУ “Рост” внесла представление об устранении нарушений, а также причин и условий, этому способствовавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура потребовала взять обратно уволенную сотрудницу.