В Якутии губернатор запретил брать мигрантов на работы в 33 сферах из-за изнасилования

По делу проходят три человека. Фото: https://www.sakha.gov.ru
По делу проходят три человека. Фото: https://www.sakha.gov.ru

Такие меры были приняты после массовых митингов. Местные жители вышли с протестами после того, как одну из жительниц Якутска изнасиловали выходцы из Центральной Азии.

Ограничения на трудовую деятельность мигрантов будут действовать весь 2019 год. Соответствующий указ был размещен на сайте главы Республики Саха и Правительства Республики Саха.

В документе указано, что мигранты не могут вести трудовую деятельность в 33 сфера. Работодатель не может принимать их на работы в сферах рыболовства и рыбоводства, сельского, лесного хозяйства, охоты, строительства, торговли, такси, транспорта, социальных услуг.

Напомним, что ранее в Якутии прошли массовые митинги из-за происшествия, которое совершили по предварительной версии мигранты. СК РФ 17 марта возбудил уголовные дела по статьям “похищение человека”, “изнасилование” и “незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору”. По делу проходят три человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в двух изнасилованиях.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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