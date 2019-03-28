Полуторагодовалая девочка в Киришах умерла не от ветрянки

Смерть малышки была зафиксирована 27 марта. Фото: https://pixabay.com
Смерть малышки была зафиксирована 27 марта. Фото: https://pixabay.com

Распространенная ранее информация, что причиной смерти девочки стала ветряная оспа, не верна. Причиной стала наследственное заболевание.

Следственный отдел по городу Кириши опроверг информацию о причинах смерти полуторагодовалой малышки, смерть которой была зафиксирована утром 27 марта. Как сообщают сегодня сотрудники ведомства, причиной смерти стала наследственная болезнь.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 26 марта мать уложила ребенка спать, утром обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.

Проходит доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура выясняет, что толкнуло сотруднику частного детсада в Выборгском районе на преступление.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кириши происшествие
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