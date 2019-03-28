Арендатор фотоаппаратуры получил условный срок за мошенничество

В Петроградском районе Петербурга Дмитрия Романенко осуждён за мошенничество в крупном размере.

Согласно материалам дела, в июле минувшего года подсудимый зашёл в магазин, где заключил договор проката на фотоаппарат и прилагающиеся к нему два фотообъектива. Общая сумма контракта составила более 330 тыс. рублей.

Однако в назначенный срок мужчина аппаратуру не вернул, умышленно присвоив её себе, рассказали в городской прокуратуре.

Чтобы злодеяние не всплыло на поверхность, Романенко неоднократно продлевал срок проката. В августе 2018 года злоумышленник вновь пришел в тот же магазин и заключил очередной договор проката. В этот раз он получил фотоаппаратуру на общую сумму более 250 тыс. рублей и также похитил имущество.

Обманным путём подсудимый присвоил себе чужое имущество на сумму более 690 тыс. рублей.

Мужчина признал вину в совершении указанного преступления.

Суд признал Романенко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что за мошенничество с кредитами на 13 млн мужчина отправится в колонию.