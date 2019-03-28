Беглов побывал в спасенной ретро-пирожковой на Московском проспекте

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил пирожковую «Хозяюшка», оказавшуюся на грани закрытия из-за жалоб на вентиляцию.

Жители города обратились за помощью к действующему градоначальнику. Беглов лично приехал в известную пирожковую на Московском проспекте и пообщался с ее руководством.

Между владельцами заведения и «Жилкомсервис №2» было подписано соглашение, которое предусматривает устранение всех нарушений в течении года.

Пирожковая на Московском проспекте работает с 1956 года. В семидесятых – восьмидесятых кафе было популярно среди музыкантов и художников, сюда наведывались Михаил Боярский и Виктор Цой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, Беглов посетил с рабочим визитом Каменный остров. В рамках поездки действующий градоначальник осмотрел ход реставрационных работ особняка Гаусвальда, который включен в состав объектов культурного наследия регионального значения.