Беглов посетил с рабочим визитом Каменный остров

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил сегодня с рабочим визитом Каменный остров.

В рамках поездки действующий градоначальник осмотрел ход реставрационных работ особняка Гаусвальда, который включен в состав объектов культурного наследия регионального значения.

В 2017 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обнаружил угрозу обрушения некоторых частей дачи и заострил внимание власти на общее аварийное состояние здания. В том же году реставраторы приступили к работе.

Беглов оценил труд реставраторов и похвалил их команду, а также отметил, что возрождение объектов культурного наследия является обязанностью городских властей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что к реставрациям в Петербурге будут привлекать волонтеров. Речь идет, в частности, о тех работах, для которых не нужны специальные знания. Например, уборка территорий около памятников.