Беглов посетил с рабочим визитом Каменный остров

Особняк Гаусвальда. Фото: Невские новости
Особняк Гаусвальда. Фото: Невские новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил сегодня с рабочим визитом Каменный остров.

В рамках поездки действующий градоначальник осмотрел ход реставрационных работ особняка Гаусвальда, который включен в состав объектов культурного наследия регионального значения.

В 2017 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обнаружил угрозу обрушения некоторых частей дачи и заострил внимание власти на общее аварийное состояние здания. В том же году реставраторы приступили к работе.

Беглов оценил труд реставраторов и похвалил их команду, а также отметил, что возрождение объектов культурного наследия является обязанностью городских властей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что к реставрациям в Петербурге будут привлекать волонтеров. Речь идет, в частности, о тех работах, для которых не нужны специальные знания. Например, уборка территорий около памятников.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов каменный остров особняк Гаусвальда
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации
В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века
Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной
“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”
Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки
Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами
Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется
СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции