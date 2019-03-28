Пожар на Сестрорецкой: 2 человека пострадали, 10 были эвакуированы

Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Фото: https://vk.com/spb_today

Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Фото: https://vk.com/spb_today

На третьем этаже четырехэтажного дома полыхает 150 квадратных метров обстановки. Пожар произошел днем 28 март.

По последним данным с места пожара в Приморском районе стало известно, что двое человек были госпитализированы, десять — эвакуированы. Некоторым пришлось выбираться из горящего дома по пожарным лестницам.

В данным момент жильцов горящего дома 6 по Сестрорецкой улице в Приморском районе Петербурга временно размещают в соседней школе. Жильцы ждут выехавший автобус для обогрева.

Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Однако точную причину будут устанавливать специалисты позже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Сестрорецкой улице горят квартиры жилого дома (видео).