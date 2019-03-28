Пожар на Сестрорецкой: 2 человека пострадали, 10 были эвакуированы

Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Фото: https://vk.com/spb_today
Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Фото: https://vk.com/spb_today

На третьем этаже четырехэтажного дома полыхает 150 квадратных метров обстановки. Пожар произошел днем 28 март.

По последним данным с места пожара в Приморском районе стало известно, что двое человек были госпитализированы, десять — эвакуированы. Некоторым пришлось выбираться из горящего дома по пожарным лестницам.

В данным момент жильцов горящего дома 6 по Сестрорецкой улице в Приморском районе Петербурга временно размещают в соседней школе. Жильцы ждут выехавший автобус для обогрева.

Местные жители предполагают, что такой сильный пожар мог произойти из-за неисправности с проводкой. Однако точную причину будут устанавливать специалисты позже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Сестрорецкой улице горят квартиры жилого дома (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
пожар приморский район происшествие сестрорецкая улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации
В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века
Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной
“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”
Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки
Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами
Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется
СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции