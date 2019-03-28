Застройщики Ленобласти будут обязаны передавать соцобъекты муниципалам

Глава региона Александр Дрозденко поручил вице-губернатору по строительству Михаилу Москвину разработать законопроект, обязывающий региональных застройщиков безотлагательно передавать соцобъекты в муниципальную собственность.

Это до момента выкупа. Мы не говорим, что не будем выкупать эти объекты. Но будем это делать по мере появления средств в бюджете. Это может быть и через год, и через два. Мы за это время будем платить аренду.

— пояснил Дрозденко.

Под категорию «соцобъекты» в данном случае попадают детские сады и школы.

В данном случае уместно будет вспомнить Всеволожский район: объект уже несколько лет пустует из-за того, что власти не пришли к компромиссу с застройщиком в вопросе о цене.

Губернатор Ленобласти также настоял на том, чтобы комитеты Госстройнадзора и Градполитики взяли реализацию данной инициативы под свой неусыпный контроль.

По словам Дрозденко, если застройщик отказывается от передачи объекта, а пробует торговаться — он автоматически должен попадать в чёрный список.

Не давайте ему разрешение на строительство вторых и третьих очередей. Обязательно надо перевести социальные объекты в первую очередь при строительстве жилья — не во вторую и в третью,

— распорядился он.

Глава региона отметил, что переход к законным требованиям — вынужденная мера. Одними словами, как показала практика, это дело с мёртвой точки не сдвинуть.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Ленобласть взяла достройку проблемных домов «Нависа» на себя.