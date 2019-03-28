МЧС: пожар на Сестрорецкой локализован, спасли 10 человек 

Огонь охватил третий этаж 4-этажного кирпичного здания. Фото:https://vk.com/spb_today 
Огонь охватил третий этаж 4-этажного кирпичного здания. Фото:https://vk.com/spb_today 

Ранг пожара менялся за время ликвидации два раза. Сообщение о пламени в жилом доме поступило около 12:20. Ликвидировать пожар удалось только к 14:17.

Как стало известно, с места происшествия были госпитализированы люди. В больницу отправили двоих, 10 человек были эвакуирован из дома 6 по Сестрорецкой улице.

Спасатели получили информацию на пульт около 12:20. В 12:39 произошло повышение ранга пожара до №1-БИС, а в 12:50 повышение ранга пожара до №2. В 14:17 отказ №2, работы продолжаются по №1-БИС.

На месте работали25 расчётеов и 78 человек. На данный момент в Приморский район направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой произведут замеры воздуха. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Огонь охватил третий этаж 4-этажного кирпичного здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов горящего дома 6 по Сестрорецкой улице в Приморском районе Петербурга временно размещают в соседней школе. Жильцы ждут выехавший автобус для обогрева.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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