В хостеле Петербурга задержали 27 нелегалов из Индии, желающих сбежать в ЕС

Они планировали незаконно пересечь границу и попасть в страны Европейского Союза для лучшей жизни. Фото: Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Они планировали незаконно пересечь границу и попасть в страны Европейского Союза для лучшей жизни. Фото: Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Иностранцев задержали и разместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Их ждет штраф и выдворение из страны.

Пограничное управление ФСБ России по городу Петербургу и Ленинградской области сообщает сегодня, что в одном из хостелов, расположенном в центре Петербурга, были задержаны нелегалы из Индии. Всего задержали 27 человек, у которых не было документов или они были просрочены.

По информации ведомства, они планировали незаконно пересечь границу и попасть в страны Европейского Союза для лучшей жизни. Также уточняется, что такое вольное пересечение границы, скорее всего, связано с незнанием законодательства РФ.

Помимо этого, Пограничное управление сообщает, что территорию Ленобласти выходцы из Ближнего Востока, Африки и Южной Азии часто рассматривают в качестве транзита для незаконного проникновения в страны Европейского Союза.

26 и 27 марта 2019 года постановлениями Красногвардейского, Кировского районных судов, Смольнинского суда Центрального района города Санкт-Петербурга граждане Индии признаны виновными в совершении административного правонарушения.

Иностранцев разместили Центр временного содержания иностранных граждан. Их ждет штраф и выдворение из страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на российско-эстонской границе двое из Марокко пытались незаконно пересечь границу и вступили в бой с пограничниками.