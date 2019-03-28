Коммунальщики решили отравить пылью жителей Гатчины (видео)

Специальная технику, предназначенную для листвы, сотрудники коммунальных служб почему-то решили использовать для пыли.

Такое поведения и странная уборка возмутила жителя Гатчины, и он решил снять видео. На нем видно, как трое сотрудников идут по улице и разгоняют пыль с дороги с помощью техники, не предназначенной для этого. Пыль “поднимается столбом” и в прямом смысле разгоняет людей.

Местным жителям пришлось быстро убежать с остановки общественного транспорта, чтобы песчаная буря, организованная работниками, не поглотила их.

Местный житель решил сообщить работникам, что эта техника не предназначена для пыли, на что ему ответили, что все вопросы стоит адресовать руководству. Они выполняют порученную им работу. Однако не сообщили, какая именно организация дала им такое поручения.

После того, как видео разместили в сети, работники попросили его удалить из группы “Подслушано Гатчина”, так как там фигурируют их лица, а с человеком, который это снял, они разберутся.

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Видео: https://www.youtube.com/Андрей Шарафанов